Таролог предрекла Волочковой разрыв с новым возлюбленным

Фото: instagram/volochkova_art

Таролог Саона предрекла разрыв отношений между балериной Анастасией Волочковой и ее новым ухажером Сергеем. Эксперт разложила карты на имена возлюбленных, об этом сообщает 5-tv.ru.

Волочкова отбила Сергея у другой претендентки на свадебном ток–шоу. Сейчас пара вместе отдыхает на Мальдивах. Однако таролог уверена, что звезда и ее возлюбленный не подходят друг другу по своей натуре.

— Это совершенно два одинаковых человека — властелин и властелинша: та, которая может иметь власть, и тот, который может иметь власть. Такие люди не любят быть покорными в отношениях, поэтому этот союз ни к чему хорошему не приведет, — заявила Саона.

Она добавила, что возлюбленный Волочковой хочет видеть рядом с собой покорную женщину, которой балерина никогда не являлась. Фанаты артистки, в свою очередь, совершенно противоположного мнения. Они уже заметили изменения в характере звезды: та стала менее эпатажной, передает 5-tv.ru.

28 декабря балерина пришла на программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда устроила целый квест своим подписчикам на шоу. Оттуда Волочкова поделилась несколькими фото, по которым трудно понять, в каком статусе она там предстала.