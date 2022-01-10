Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таролог предрекла Волочковой разрыв с новым возлюбленным

Георгий Соланович

Общество
Таролог предрекла Волочковой разрыв с новым возлюбленным
Фото: instagram/volochkova_art

Таролог Саона предрекла разрыв отношений между балериной Анастасией Волочковой и ее новым ухажером Сергеем. Эксперт разложила карты на имена возлюбленных, об этом сообщает 5-tv.ru.

Волочкова отбила Сергея у другой претендентки на свадебном ток–шоу. Сейчас пара вместе отдыхает на Мальдивах. Однако таролог уверена, что звезда и ее возлюбленный не подходят друг другу по своей натуре.

— Это совершенно два одинаковых человека — властелин и властелинша: та, которая может иметь власть, и тот, который может иметь власть. Такие люди не любят быть покорными в отношениях, поэтому этот союз ни к чему хорошему не приведет, — заявила Саона.

Она добавила, что возлюбленный Волочковой хочет видеть рядом с собой покорную женщину, которой балерина никогда не являлась. Фанаты артистки, в свою очередь, совершенно противоположного мнения. Они уже заметили изменения в характере звезды: та стала менее эпатажной, передает 5-tv.ru.

28 декабря балерина пришла на программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда устроила целый квест своим подписчикам на шоу. Оттуда Волочкова поделилась несколькими фото, по которым трудно понять, в каком статусе она там предстала.

Читайте также:
Браки Предсказания Анастасия Волочкова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте