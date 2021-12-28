«В парике жениха»: Волочкова предстала на «Давай поженимся!» в необычном образе

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова — частый гость разных ток-шоу. На этот раз в канун Нового года она пришла на программу «Давай поженимся!» на Первом канале.

Звезда устроила целый квест своим подписчикам на шоу. Оттуда танцовщица поделилась несколькими фото, по которым трудно понять, в каком статусе она там предстала. Поскольку среди контента в соцсети — снимки с Тарзаном, Шурой, фото в костюме Деда Мороза и даже кадр в парике.

— В парике жениха, — иронично подписала Волочкова один из снимков.

Знаменитость позировала в одной из комнат, в которых обычно ожидают участники передачи, в белокуром парике с мелкими кудряшками.

Поклонникам балерины ее образ понравился, и они захотели узнать подробности. Когда выйдет эфир, Волочкова не сообщила, но выпуск явно новогодний.

«Вам очень идут такие волосы»; «Миледи»; «Шикарно, очень идет»; «Ух ты, классно», — оставили комментарии фанаты.

Волочкова ранее пообещала не общаться с журналистами после смерти кота. Балерина заявила, что больше не будет давать каких-либо комментариев о своей личной жизни СМИ. По ее словам, журналисты выставили ее живодеркой, написав, что после смерти своего кота Лакки, Волочкова не похоронила его, а сделала из него чучело.