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Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета

Илья Ашуров

Происшествия
Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла сотрудников полиции. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

— Согласно свидетельским показаниям бортпроводников, (Волочкова — прим. «ВМ»), находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты, — рассказали в МВД.

Кроме того, уже после приземления, когда Волочкову доставляли в дежурную часть, она продолжила вести себя неадекватно: балерина размахивала руками и оскорбляла полицейских.

На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

— По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — заключили в пресс-службе ведомства.

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал длился час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

Волочкова заверила, что вела себя прилично и спокойно. Поначалу она не стала вестись на провокации. Ее возлюбленный Сергей не выдержал и вступил в конфликт.

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