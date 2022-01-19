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«Я это так не оставлю»: Волочкова и ее возлюбленный прокомментировали скандал в самолете

Виктория Сикерина

Общество
«Я это так не оставлю»: Волочкова и ее возлюбленный прокомментировали скандал в самолете
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный Сергей устроили скандал в самолете, в котором возвращались с Мальдивских островов в Россию. Влюбленные начали возмущаться из-за требования стюардесс надеть медицинскую маску. Анастасия и Сергей объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

Балерина уверила, что вела себя прилично и спокойно. Поначалу она не стала вестись на провокации. Ее возлюбленный Сергей не выдержал и вступил в конфликт.

— Мы с Настей сидели, к ней подходили дети пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришли стюард и две девушки с камерами. Они начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарда, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру, — рассказал мужчина.

Сергей отметил, что сотрудники авиакомпании провоцировали звездную пару на скандал. По его словам, из-за грубого инцидента некоторые рядом сидящие дети начали плакать.

Волочкова заявила, что сможет перетерпеть эту ситуацию. Скоро у нее начнутся репетиции, а у Сергея — работа. Во время беседы с правоохранителями она пригласила их на свои спектакли.

— Но я это так не оставлю и подам в суд на человека, который нас провоцировал. Потому что был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе, — цитирует Starhit ее слова.

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

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