«Прошу вас не оскорблять меня»: Волочкова опубликовала видео разговора со стюардом

Фото: instagram/volochkova_art

Экс-балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

На кадрах видно, как Волочкова сидит на полу в медицинской маске. Член экипажа обвиняет ее в том, что она находилась на борту без маски, а на многократные замечания по этому поводу не реагировала.

— Прошу вас не оскорблять меня, — говорит в какой-то момент бортпроводник.

Видео: Instagram / volochkova_art

До этого в МВД сообщили, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла сотрудников полиции. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.