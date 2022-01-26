«На деле — ничего»: Бородина рассказала про общение Омарова с дочерью

Фото: instagram/borodylia

Ведущая передачи «Дом-2» Ксения Бородина в 2021 году рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Развод получился тяжелым: они обвиняют друг друга во многих вещах, включающих и роман с лучшими друзьями бывших половинок. У пары осталась общая дочь, которая живет с Бородиной, но та позволяет экс-супругу видеться с ней.

В своем Instagram звезда ответила на вопрос подписчика о том, разрешает ли она Омарову встречаться с дочерью.

— Я никогда не запрещала своим детям общаться с их отцами. Тут личное желание только играет роль… Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле — ничего… А можно ничего не писать и спокойно общаться, — рассказала Бородина.

Она также не ладит и со своим первым мужем Юрием Будаковым, отцом ее дочери Маруси. Мужчина обвинен в мошеннических действиях и объявлен в розыск. Ведущая не унывает и с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на сложности в личной жизни.

До этого Бородина заступилась за балерину Анастасию Волочкову, устроившую скандал на борту самолета. Ее возмутило поведение бортпроводников, которые делали замечания только звезде. По ее словам, тем же рейсом летела и подруга ведущей, ставшая свидетельницей скандала. Половина пассажиров самолета, утверждает телеведущая, сидела без масок.