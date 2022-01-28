Певица Лолита заразилась «омикроном» и отменила спектакль
Певица Лолита Милявская заболела «омикрон»-штаммом коронавируса, о чем звезда рассказала в серии сторис в своем Instagram-аккаунте в четверг, 27 января.
— Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме, — поделилась певица со своими поклонниками.
Милявская добавила, что из симптомов у нее только кашель и осипший голос.
Из-за болезни звезды и ее коллеги по сцене Юрия Анпилогова пришлось отменить спектакль «Женитьба» в театре «Модерн». В нем Милявская играет главную роль.
— Дело в том, что мой партнер Юра Анпилогов хватанул «корону». А я же зацепила «омикрон», — рассказала певица.
Также она сообщила о своем решении уйти на карантин, чтобы не подвергать опасности окружающих.
Ранее стало известно, что певица Манижа тоже заболела коронавирусом. Исполнительница приняла решение отменить концерт, который должен был состояться 2 февраля.
До этого телеведущая Ксения Бородина попала под капельницу с подозрением на коронавирус. По словам телеведущей, все симптомы указывают на коронавирус, однако тесты показали отрицательный результат.