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Мосгорсуд оставил в силе приговор о депортации блогера Некоглая

Араз Салехов
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор о депортации блогера Некоглая
Фото: vk/nekogei

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор блогеру Некоглаю о депортации из России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 11 ноября.

— Московский городской суд оставил постановление Пресненского районного суда города Москвы от 9 ноября 2022 года в отношении Лебедева Николая (блогера Некоглая), — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

На кадрах из суда видно, что блогер успел постричься налысо. Кроме того, на рассмотрении апелляции Некоглай расплакался, заявив, что раскаивается и ему стыдно за опубликованный ролик.

9 ноября Пресненский суд Москвы признал Некоглая виновным по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны.

Помимо этого, Некоглай должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. За день до суда разгорелся скандал с участием стримера.

Блогер записал видео, в котором пародировал военнослужащего, отбрасывающего от себя гранаты, сброшенные с беспилотного аппарата. Эту сцену показали зарубежные СМИ, и запись стала популярной.

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