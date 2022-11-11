В ЦБ допустили уголовные риски для держателей акций Meta

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Держателям акций корпорации Meta* могут грозить уголовные риски. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в пятницу, 11 ноября.

— Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения, — отметил он.

По словам Чистюхина, причиной полного прекращения сделок с акциями Meta до определения легального статуса со стороны СПБ биржи может стать комплаенс-риск (юридических санкций или санкций регулирующих органов), пишет ТАСС.

В конце октября акции Meta обвалились почти на 20 процентов после того, как корпорация опубликовала свой отчет. Такое падение обусловлено плохими финансовыми показателями — чистая прибыль компании за период с января по сентябрь показала падение на 36,2 процента в годовом выражении.

* Признана экстремистской корпорацией в России.