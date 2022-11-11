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Степан Орлов: Москва полностью выполняет обязательства по обеспечению жильем детей-сирот

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Москва полностью выполняет обязательства по обеспечению жильем детей-сирот
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти в полной мере выполняют работы по обеспечению жильем детей-сирот, несмотря на складывающуюся из-за последствий внешнеэкономического давления ситуацию. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил вице-спикер Мосгордумы, председатель комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

— Защита прав и интересов наименее защищенных групп горожан — безусловный приоритет. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должны быть созданы все необходимые условия для проживания, образования и всестороннего развития. И обеспечение жильем — ключевая задача, — отметил он.

Парламентарий напомнил, что за прошедшие десять лет свыше 6,7 тысячи сирот получили благоустроенные квартиры в рамках городской программы «Жилище». В 2022 году ключи от собственного жилья будут выданы еще не менее чем 900 детям-сиротам.

Орлов пояснил, что на жилье могут претендовать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при отсутствии жилого помещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках городской программы «Жилище» все дети-сироты, по которым были приняты положительные решения по обеспечению их жильем, получат от Москвы благоустроенные помещения для проживания.

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