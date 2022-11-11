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Приметы и советы

Эксперты рассказали, как справиться с проблемой обветренных губ

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, как справиться с проблемой обветренных губ
Фото: shutterstock

Эксперты рассказали, как решить проблему с обветренными губами.

Так, если очень сильно обветрились губы, стоит сделать эффективную медовую маску. Мед нужно нанести на губы на 20–30 минут, а затем смыть водой.

Для белковой маски вам необходимо приобрести кремообразный творог и сливки. Смесь надо нанести на губы, а сверху положить компресс из влажной марли.

Натуральные масла являются очень эффективным средством при обветривании кожи губ. Кроме того, можно смазывать губы оливковым маслом в течение дня.

Еще одно эффективное средство — смесь из соли и вазелина. Оно сочетает в себе эффект увлажнения и пилинга одновременно, передает Общественная служба новостей.

Врач-терапевт Татьяна Романенко сообщила, что в норме губы должны быть естественного розового цвета. Если они стали бледными или приобрели «синюшный» оттенок без причины, лучше всего обратиться к врачу, поскольку такой симптом иногда предупреждает о развитии заболеваний, передает «Москва 24».

Заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов рассказал, чем может грозить увеличение губ.

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