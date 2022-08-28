Пластический хирург перечислил опасные последствия увеличения губ

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Заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов рассказал, чем может грозить увеличение губ.

— Я имею дело исключительно с осложнениями, связанными с коррекцией. Это может быть выворот красной каймы, вплоть до некроза, прежде всего это асимметрии — избыточность коррекции с одной стороны, с другой. Потом рассасывание, фиброзирование, нарушение поверхностных, эстетических каких-то параметров, — отметил он.

По словам Давыдова, в настоящее время существует большое количество несертифицированных специалистов в этой области, из-за которых и происходят опасные последствия. Косметолог, как уточнил Давыдов, это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьезный доктор, у которого еще имеется дополнительное косметологическое образование.

Однако если человек называет себя косметологом, не имея соответствующего образования, тогда его действия представляют угрозу, передает URA.RU.

До этого ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе перечислил самые опасные пластические операции и риски, которые они могут за собой повлечь.