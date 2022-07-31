Названы самые опасные пластические операции

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Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе перечислил самые опасные пластические операции и риски, которые они могут за собой повлечь.

Липосакция

Операция по откачиванию жира приводит в порядок фигуру мужчины и женщины в кратчайшие сроки, но существуют и ограничения. Так, за одну операцию можно потерять не более пяти литров вещества, объем свыше этого опасен для здоровья. Само вмешательство провоцирует стресс для организма, и восстановление проходит тяжело.

Абдоминопластика

Опасность такой коррекции живота связана с тем, что важно не задеть жизненно важные органы, а также сохранить их положение. В противном случае произойдет внутренний отек и скопление лимфы.

Ринопластика

Благодаря ринопластике можно получить аккуратный нос, однако это самая сложная операция. Так как ее результат непредсказуем — возможно, что все придется переделывать. Кроме того, строение носа у всех разное, поэтому специалисты советуют делать риносептопластику, которая включает в себя как внешнюю, так и внутреннюю коррекцию носа, сообщает Пятый канал.

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