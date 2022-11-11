В ООН заявили о необходимости зерна и удобрений из России во всем мире

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Весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

— Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить, — отметил он.

По словам Бизли, будут предприниматься все возможные меры, чтобы поставки зерна через Черное море продолжались, пишет РИА Новости.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой инициативы и снятия остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

По данным ООН, уже сейчас каждую ночь ложатся спать голодными почти 830 миллионов человек. С течением времени ситуация только усугубляется. О причинах глобального продовольственного кризиса и его влиянии на Россию — в материале «Вечерней Москвы».