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Двух братьев в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

Лейла Алиева
В мире
Двух братьев в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Швеции обвинили двух братьев в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Aftonbladet в пятницу, 11 ноября.

Прокурор Пер Линдквист отметил, что дело связано с серьезным преступлением против местной системы разведки и безопасности, а расследование проходило тяжело.

— Информация, которая была получена, передана и разглашена, в силу того, что она попадет в руки иностранной державы, может нанести ущерб безопасности Швеции, — добавил он.

По данным газеты, фигурантами делами являются бывший сотрудник службы госбезопасности и военной разведки Швеции Пейман Киа и его брат — Паям Киа. Пейман работал в одном из самых секретных управлений военной разведки страны и занимался работой с агентами за границей под чужими именами.

20 октября сообщалось, что украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, а также бывшего подполковника СБУ задержал КГБ Белоруссии.

Задержанные встречались в Одессе и в других городах третьих государств. КГБ также задержал множество украинцев, которых «забрасывали» на территорию страны.

Шпионаж Швеция Россия
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