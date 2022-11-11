Шадаев сообщил о разработке программы по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минцифры формирует условия программы возвращения в Россию покинувших страну IT-специалистов. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

— Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий (тут может быть — прим. «ВМ»), — отметил он.

Министр уточнил, что в такой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России, сообщает ТАСС.

В начале ноября Шадаев выступил против применения ограничений в адрес тех IT-специалистов, которые покинули территорию России. По его словам, компании должны самостоятельно принимать решения о том, могут ли они работать из-за рубежа.

Минцифры сообщило о закрытии 16 ноября формы подачи заявлений для специалистов в области IT на отсрочку от мобилизации. Шадаев рассказал, что из воинских частей вернулись 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов.