Шадаев: Минцифры РФ закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации 16 ноября

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Минцифры РФ 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

— 16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку, — рассказал он в кулуарах форума Finopolis.

Министр отметил, что из воинских частей вернулись 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов. По его словам, около пяти тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку, сообщает Интерфакс.

Во вторник, 27 сентября, на сайте «Госуслуги» появилась форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва. Уточняется, что для подачи заявления на отсрочку необходимо сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. После этого нужно открыть сервис на сайте «Госуслуги» и проверить данные, которые автоматически подгрузятся из личного кабинета.

Кроме того, Минцифры призвало руководства ИТ-компаний выплачивать сотрудникам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не менее 80 процентов от их зарплаты Помимо этого, руководствам также стоит оформить полисы добровольного медицинского страхования для семей мобилизованных сотрудников.