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Минцифры призвало ИТ-компании оставить не менее 80 процентов зарплаты мобилизованным работникам

Александр Афонин
Общество
Минцифры призвало ИТ-компании оставить не менее 80 процентов зарплаты мобилизованным работникам
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Минцифры призвало руководства ИТ-компаний выплачивать сотрудникам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не менее 80 процентов заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 29 сентября.

— Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80 процентов заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что руководствам также стоит оформить полисы добровольного медицинского страхования для семей мобилизованных сотрудников. Это позволит поддержать граждан, которые пошли нести военную службу, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на «Госуслугах». Уточняется, что для подачи заявления на отсрочку необходимо сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора.

Зарплаты IT-индустрия Мобилизация
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