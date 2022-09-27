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Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на «Госуслугах». Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

— Минцифры открыло на «Госуслугах» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для подачи заявления на отсрочку необходимо сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. После этого нужно открыть сервис на «Госуслугах» и проверить данные, которые автоматически подгрузятся из личного кабинета.

Затем следует ввести сведения о воинском учете и указать информацию о высшем образовании. После — заполнить сведения о работе и прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, а также файл открепленной электронной подписи, говорится в Telegram-канале «Минцифры России».

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

27 сентября Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.