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Минцифры разместило список IT-специальностей, которым полагается отсрочка от призыва

Егор Провоторов
Общество
Минцифры разместило список IT-специальностей, которым полагается отсрочка от призыва
Фото: pixabay.com/Lukas

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.

Перечень был опубликован на официальном канале ведомства в Telegram.

В министерстве уточнили, каким образованием обладают профильные специалисты в указанных сферах. Отмечается, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих предприятий и в целом «комплексно отражает структуру их занятости».

Представители Минцифры уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации само по себе не обеспечивает право на освобождение от призыва. По словам представителей ведомства, таким лицам нужно также «выполнять критически важные функции».

В министерстве заметили, что цифровые сервисы проникают во все сферы жизни и отрасли экономики, по этой причине зачастую разработка IT-решений для них невозможна без привлечения специалистов из отрасли.

— Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок, — добавляется в публикации.

Минцифры России откроет 27 сентября на портале «Госуслуги» форму подачи списка сотрудников, подходящих под отсрочку от частичной мобилизации.

IT-индустрия Мобилизация Минцифры
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