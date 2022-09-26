Минцифры откроет форму на «Госуслугах» по отсрочке от мобилизации

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Минцифры России откроет 27 сентября на портале «Госуслуги» форму подачи списка сотрудников, подходящих под отсрочку от частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

— Там очень много данных. Для ускорения процесса: мы считаем, что сотрудник эти данные точно введет корректно, и мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти сведения собирать, — сказал министр.

По словам Шадаева, министерство постаралось обобщить список рекомендуемых к отсрочке специальностей, однако если необходимой должности там нет, IT-работник может добавить ее, но «под свою ответственность», передает Telegram-канал ведомства.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил «Вечерней Москве», что при явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Представитель Кремля также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются.