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В Кремле выразили надежду, что все ошибки частичной мобилизации будут исправлены

Евгений Жуков
Общество
В Кремле выразили надежду, что все ошибки частичной мобилизации будут исправлены
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Действительно, есть случаи, когда указ (президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации — прим. «ВМ») нарушается, — признал пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются, а вся необходимая информация направлена руководителям военкоматов и главам регионов, передает ТАСС.

— Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены, — заключил Песков.

Главы Орловской и Брянской областей Андрей Клычков и Александр Богомаз начали отработку взаимодействия с военными комиссариатами и властями на местах. Как уточняется, данная практика позволит избежать ошибок и нарушений закона при призыве граждан.

До этого сообщалось, что Общероссийский народный фронт откроет центры содействия по всей стране, где граждане, чьи права нарушили при проведении частичной мобилизации, смогут получить помощь.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
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