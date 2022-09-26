В Кремле выразили надежду, что все ошибки частичной мобилизации будут исправлены

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Действительно, есть случаи, когда указ (президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации — прим. «ВМ») нарушается, — признал пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются, а вся необходимая информация направлена руководителям военкоматов и главам регионов, передает ТАСС.

— Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены, — заключил Песков.

Главы Орловской и Брянской областей Андрей Клычков и Александр Богомаз начали отработку взаимодействия с военными комиссариатами и властями на местах. Как уточняется, данная практика позволит избежать ошибок и нарушений закона при призыве граждан.

До этого сообщалось, что Общероссийский народный фронт откроет центры содействия по всей стране, где граждане, чьи права нарушили при проведении частичной мобилизации, смогут получить помощь.