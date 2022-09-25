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Губернаторы Орловской и Брянской областей потребовали соблюдать закон при мобилизации граждан

Александр Афонин
Общество
Губернаторы Орловской и Брянской областей потребовали соблюдать закон при мобилизации граждан
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Губернаторы Орловской и Брянской областей Андрей Клычков и Александр Богомаз начали отработку взаимодействия с военными комиссариатами и властями на местах. Это необходимо для корректной реализации указа о проведении частичной мобилизации в России.

— Сейчас возникает много вопросов о ходе мобилизации. Важно провести разъяснительную работу, чтобы люди знали, кто подлежит частичной мобилизации, все должно быть в строгом соответствии с законом, — сказал Богомаз.

Клычков добавил, что в Орловской области началась отработка крупного перечня вопросов. Это позволит избежать ошибок и нарушений закона при призыве граждан. Так, с 25 сентября в регионе военкоматы будут направлять повестки отдельным военно-учетным специальностям, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Общероссийский народный фронт откроет центры содействия по всей России, где граждане, чьи права нарушили при проведении частичной мобилизации, смогут получить помощь. Подать обращение можно в региональных отделениях и группах ОНФ в соцсетях.

Мобилизация Орловская область Брянск
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