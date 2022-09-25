ОНФ поможет россиянам, чьи права нарушили во время частичной мобилизации

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) откроет центры содействия по всей России, где граждане, чьи права нарушили при проведении частичной мобилизации, смогут получить помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в воскресенье, 25 сентября.

— Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при реализации указа о мобилизации могут возникнуть некоторые ошибки. В связи с этим сотрудники ОНФ будут оказывать необходимую помощь россиянам, которые были призваны ошибочно. Подать обращение можно в региональных отделениях и группах народного фронта в соцсетях, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области после проверки документов отменили решение о мобилизации 51-летнего ранее не служившего жителя региона. В областной администрации подчеркнули, что россиянин будет доставлен домой в воскресенье, 25 сентября.