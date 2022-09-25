В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего неслужившего мужчины

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В Волгоградской области после проверки документов отменили решение о мобилизации 51-летнего ранее не служившего жителя региона. Об этом сообщили в субботу, 24 сентября, в пресс-службе областной администрации.

По данным местных властей, мужчина получил повестку и явился в районный военкомат. По итогам проверки всех документов на сборном пункте житель региона был освобожден от мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора, сказано в сообщении властей.

У волгоградца нет боевого опыта, он числился на военной кафедре в институте. Мужчина имеет ряд заболеваний, среди которых спинные грыжи. В региональной администрации подчеркнули, что 51-летний россиянин будет доставлен домой в воскресенье, 25 сентября. Отмечается, что это уже пятый случай отмены решения о мобилизации в Волгоградской области.

В минувшую субботу, 24 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала глав российских регионов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва.