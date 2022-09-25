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Матвиенко обратилась к губернаторам на фоне частичной мобилизации

Егор Провоторов
Общество
Матвиенко обратилась к губернаторам на фоне частичной мобилизации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 24 сентября, призвала глав российских регионов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва.

Глава верхней палаты парламента, считает, что губернаторы должны «круглосуточно семь дней в неделю» быть в постоянном контакте с военкомами, региональными омбудсменами и представителями общественности, чтобы обеспечить реализацию частичной мобилизации в полном соответствии объявленным критериям.

На своем канале в Telegram Матвиенко заметила, что в подобной «чувствительной» теме не должно быть места для разночтения. Спикер Совфеда рассказала о появлении информации о некорректных случаях мобилизации граждан, которые «очевидно не подпадают» под заявленные ранее военным руководством РФ правила отбора.

— Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе, — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Мобилизация Валентина Матвиенко Совет Федерации Губернаторы
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