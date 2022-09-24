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Студенты вузов и колледжей получили отсрочку от мобилизации

Елена Самойлова
Политика
Студенты вузов и колледжей получили отсрочку от мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, данная мера затронет тех учащихся, которые получают первое образование в организациях среднего профессионального и высшего образования.

— Постановляю установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые, — говорится в тексте указа.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих лишение свободы до десяти лет за отказ участвовать в военных или боевых действиях.

Мобилизация Армия Россия Владимир Путин Студенты
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