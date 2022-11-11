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Семейная ссора на юго-западе Москвы закончилась убийством

Степан Жирнов
Происшествия
Семейная ссора на юго-западе Москвы закончилась убийством
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Во время семейной ссоры женщина зарезала своего возлюбленного на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, убийство произошло в квартире жилого дома по Балаклавскому проспекту в ночь с 10 на 11 ноября. Между семейной парой произошел конфликт, в разгаре которого женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину в грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре сожительницу убитого задержали. Ей оказалась жительница столицы 1992 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что женщина уже проявляла агрессию по отношению к покойному, за что ее осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего и допрашивает возможных очевидцев.

Еще одно убийство произошло в столице 3 ноября. Пенсионер, живший на улице Маршала Тухачевского, убил свою жену, после чего расчленил ее тело и выбросил на улицу. Сам мужчина 1933 года утверждал, что никого не убивал, а его супруга скоро вернется из магазина.

5 ноября суд арестовал пенсионера на два месяца.

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