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В Госдуме рассмотрят проект о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей

Араз Салехов
Политика
В Госдуме рассмотрят проект о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как уточняется, под традиционными ценностями понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, которые передаются от поколения к поколению.

В них входят «принципы защиты брачного союза мужчины и женщины», традиционные семейные ценности, забота о достойной жизни старшего поколения, а также «формировании представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете», отмечается на сайте Госдумы.

9 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей. Согласно указу, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на средства массовой информации, рекламу, кино, книги и интернет.

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