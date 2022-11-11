Автовоз протаранил ограждение и вылетел на встречную полосу в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Подольск, М-2 Крым, 29-й километр Карта всех событий

На Симферопольском шоссе автовоз врезался в отбойник, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области в пятницу, 11 ноября.

По данным ведомства, ДТП произошло на 29 километре трассы М-2 «Крым». Водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями.

В результате аварии никто не пострадал.

— Полиция устанавливает подробности произошедшего, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще одно ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по зебре.