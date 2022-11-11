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Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Лейла Алиева
Общество
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт без согласия родителей девушкам в возрасте от 15 до 18 лет.

— Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей), — говорится в документе.

Кроме того, Голикова предложила переименовать «лист прерывания беременности» на «лист сохранения беременности», передает РИА Новости.

В сентябре врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева сообщила, что тенденция снижения числа абортов в России наблюдается на протяжении пяти последних лет.

Во многом это связано с тем, что женщины хорошо образованны и интересуются своим здоровьем. Она также отметила, что снижению числа абортов способствуют специализированные программы для подростков и молодежи, информирующие их о методах контрацепции.

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