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Эксперт ВОЗ объяснила, что влияет на снижение количества абортов в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт ВОЗ объяснила, что влияет на снижение количества абортов в России
Фото: Pixabay

Тенденция к снижению числа абортов в России наблюдается на протяжении пяти последних лет. Во многом это связано с тем, что женщины хорошо образованы и интересуются своим здоровьем. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

Она также отметила, что снижению числа абортов способствуют специализированные программы для подростков и молодежи, информирующие их о методах контрацепции.

— Я очень рада тому, что мы наблюдаем тенденцию снижения количества абортов. За 20 лет показатели снизились значительно, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в субботу, 25 июня, заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.

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