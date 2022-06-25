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«Я очень разочарован»: глава ВОЗ осудил запрет абортов в США

Евгений Белоусов
В мире
«Я очень разочарован»: глава ВОЗ осудил запрет абортов в США
Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в субботу, 25 июня, заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.

— Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены, — подчеркнул он.

Гебрейесус также добавил, что Америка должна была защищать права женщин, а не нарушать их. Такая политика США не оправдывает ожидания ВОЗ, передает РИА Новости.

Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.

В тот же день сразу шесть штатов запретили аборты. Кроме того, в пяти из них запрещены аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста

Член Российской ассоциации репродукции, юрист Константин Свитнев рассказал «Вечерней Москве», что принятое Верховным судом страны решение об отмене всеобщего права на аборт является верным и позволит Трампу войти в историю. По его мнению, это максимально гуманная инициатива, которая никак не относится к вопросу о дискриминации прав женщин.

аборт ВОЗ США
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