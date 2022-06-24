«Позволит Трампу войти в историю»: юрист прокомментировал отмену всеобщего права на аборт в США

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Инициированное назначенцами бывшего президента США Дональда Трампа и принятое Верховным судом страны решение об отмене всеобщего права на аборт является верным и позволит Трампу войти в историю. Об этом «Вечерней Москве» сообщил член Российской ассоциации репродукции, юрист Константин Свитнев.

По его словам, это максимально гуманная инициатива, которая никак не относится к вопросу о дискриминации прав женщин. При этом Свитнев отметил, что подавляющее большинство пациенток в США, желающих сделать аборт, — афроамериканки.

— По статистике, именно темнокожие женщины чаще остальных прерывают беременность. То есть если и есть дискриминационный элемент, то он касается в первую очередь афроамериканок. Но в глобальном смысле новая мера не нарушает права женщин, ведь они могут при желании уехать в другой штат и сделать аборт там, где запрета нет, — подчеркнул эксперт.

По мнению юриста вслед за штатом Миссури, который первым после решения Верховного суда ввел запрет на аборты, как минимум 30 американских регионов пойдут по тому же пути.

Свитнев заключил, что Россия могла бы пойти по пути Америки в вопросе признания за нерожденным ребенком права на защиту его жизни и здоровья.

До этого сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.