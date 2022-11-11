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Автомобиль врезался в стену жилого дома на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль врезался в стену жилого дома на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Олонецкая улица, 4 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 11 ноября.

ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе аварии не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.

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