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Мошенники украли у ветерана Великой Отечественной войны 100 тысяч рублей

Степан Жирнов
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Мошенники украли у ветерана Великой Отечественной войны 100 тысяч рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Щёлково, Краснознаменская улица Карта всех событий

Мошенники в Подмосковье украли у ветерана Великой Отечественной войны 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, 92-летней труженице тыла, которая живет в городе Щелково, позвонила женщина и представилась следователем. Она сообщила пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек и, чтобы уберечь родственницу от ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег. Испугавшись за дочь, пожилая женщина согласилась помочь.

После этого в квартиру к ветерану на улицу Краснознаменскую пришел неизвестный, которому пенсионерка передала 100 тысяч рублей. Когда мужчина ушел, пожилая женщина отправилась к дочери и застала ее дома. Тогда жительница Щелкова поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого — 21-летнего местного жителя. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

— В настоящее время ведутся работы по поиску сообщников задержанного, а также по выявлению аналогичных преступлений, — резюмировали в ведомстве.

Другое похожее преступление произошло в подмосковном городском округе Домодедово. Аферист украл у пенсионерки 630 тысяч рублей.

Подмосковье Пенсионеры Щелково Московская область МВД
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