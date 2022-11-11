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Онколог Полянский перечислил неочевидные признаки рака языка

Лейла Алиева
Общество
Онколог Полянский перечислил неочевидные признаки рака языка
Фото: depositphotos

Узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака. Об этом сообщил врач-онколог Владимир Полянский.

— Рак языка также возникает из-за плохих зубных протезов или зубов с разрушенными корнями. Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин и неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой языка, — отметил Полянский.

Неприятные ощущения вокруг данных образований и слизистой также говорят об онкологии. В результате можно полностью потерять способность говорить.

Опухоли языка провоцируют курение и злоупотребление алкоголем, а также жевание разных смесей. При запущенных формах рака языка появляются кровоподтеки, неприятный запах изо рта и разрушение опухоли, передает News.ru.

До этого врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о трех симптомах рака, которые проявляются по утрам. По словам специалиста, усталость при раке является результатом истощения запасов питательных веществ в организме. Усталость может быть более выраженной при раке крови, так как это заболевание возникает в костном мозге.

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