Бензовоз загорелся в Подмосковье в процессе слива топлива

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В Подмосковье во время слива топлива около бензовоза произошел хлопок, в результате которого автомобиль загорелся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в Раменском городском округе. На место происшествия выехали следователи и криминалисты подмосковного ГСУ СК России.

— Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Врадий.

Другое происшествие с участием бензовоза произошло в Белгородской области. Маршрутка, в которой со смены возвращались рабочие пилорамы, врезалась в стоящий на обочине грузовик с топливом. В результате ДТП погибло семь человек.