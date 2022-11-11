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Бензовоз загорелся в Подмосковье в процессе слива топлива

Степан Жирнов
Происшествия
Бензовоз загорелся в Подмосковье в процессе слива топлива
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Подмосковье во время слива топлива около бензовоза произошел хлопок, в результате которого автомобиль загорелся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в Раменском городском округе. На место происшествия выехали следователи и криминалисты подмосковного ГСУ СК России.

— Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Врадий.

Другое происшествие с участием бензовоза произошло в Белгородской области. Маршрутка, в которой со смены возвращались рабочие пилорамы, врезалась в стоящий на обочине грузовик с топливом. В результате ДТП погибло семь человек.

Подмосковье бензин Следственный комитет Раменский район Московская область
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