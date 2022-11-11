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Более 700 столичных водителей задержали за вождение в пьяном виде с начала ноября

Степан Жирнов
Происшествия
Более 700 столичных водителей задержали за вождение в пьяном виде с начала ноября
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С начала ноября 2022 года к ответственности за вождение в пьяном виде привлекли 717 столичных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 11 ноября.

По данным ведомства, в 337 случаях опьянение было доказано, а в 339 люди просто отказались от процедуры освидетельствования. При этом 41 водителя поймали на повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения, уже без прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Ведомство напомнило москвичам о вреде и опасности пьяного вождения как для самих автолюбителей, так и для окружающих, и призвали отказаться от управления транспортом в нетрезвом виде.

Именно из-за пьяного водителя погибла женщина в подмосковном городе Чехов утром в пятницу, 11 ноября. Нетрезвый водитель микроавтобуса сбил девушку, переходившую дорогу по зебре. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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