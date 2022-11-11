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Выставка «Вы ушли с маршрута, и это нормально» открылась в Москве

Лейла Алиева
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Выставка «Вы ушли с маршрута, и это нормально» открылась в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

Музей транспорта Москвы и общественное пространство «Хлебозавод» открыли выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 ноября.

— Ждем вас с 8 по 28 ноября с 11:00 до 21:00 в здании бывшей бойлерной пространства «Хлебозавод». 14 и 21 ноября — выходные дни. Вход свободный, — говорится в сообщении.

Также в музее проходят бесплатные экскурсии, лекции и детские мастер-классы. Чтобы их посетить, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также в Москве открылась эколого-просветительская выставка «Искусство природы». Это мультимедийный проект, организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Посетители выставки смогут увидеть 12 полотен выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген.

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