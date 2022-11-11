Экономист Сорокина предупредила о грядущем подорожании мяса в России

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Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина сообщила, что в 2023 году цены на мясо птицы, свинину и говядину могут значительно вырасти в России.

По мнению специалиста, цена на мясо в России зависит от множества факторов.

— Во-первых, это объемы производства внутри страны, экспорта и импорта. Во-вторых, себестоимость производства, в том числе стоимость кормов, доля которых в этой продукции доходит до 70 процентов, — отметила Сорокина.

В качестве третьего фактора она назвала соотношение стоимости различных видов мяса относительно друг друга. В этом вопросе также играют роль степень насыщенности рынка и специфика потребления того или иного вида мяса внутри страны.

Сорокина напомнила, что в России больше всего потребляют мясо птицы и свинину. Отечественные производства покрывают внутреннюю потребность этих видов мяса на 95 и 90 процентов соответственно.

Однако эксперт отметила, что в данном вопросе «не все так просто». Так, 90 процентов инкубационных яиц было закуплено в других странах, аналогичная ситуация — и с генетическим материалом в отрасли свиноводства.

Данное положение, считает специалист, создает дефицит, а рост цен на закупку генетического материала окажет влияние на рост цен на продукцию птице- и свиноферм. Сорокина предположила, что рост цен в 2023 году по этим видам мяса ожидается выше средних показателей инфляции на три-пять процентов, передает агентство «Прайм».

В свою очередь потребность в говядине покрывается собственным производством примерно на 80 процентов. Из-за западных санкций импорт этого вида мяса за текущий год снизился, в связи с чем возникли дефицит на рынке и ускоренный рост цен.

До этого стало известно, что в ближайшие три месяца стоимость продуктовой корзины для россиян может вырасти на 10–15 процентов, но цена не должна стать критичной для жителей. На рост цен повлияют, в том числе, проблемы с логистикой.