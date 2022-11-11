Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Сорокина предупредила о грядущем подорожании мяса в России

Евгений Жуков
Экономика
Экономист Сорокина предупредила о грядущем подорожании мяса в России
Фото: Pixabay

Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина сообщила, что в 2023 году цены на мясо птицы, свинину и говядину могут значительно вырасти в России.

По мнению специалиста, цена на мясо в России зависит от множества факторов.

— Во-первых, это объемы производства внутри страны, экспорта и импорта. Во-вторых, себестоимость производства, в том числе стоимость кормов, доля которых в этой продукции доходит до 70 процентов, — отметила Сорокина.

В качестве третьего фактора она назвала соотношение стоимости различных видов мяса относительно друг друга. В этом вопросе также играют роль степень насыщенности рынка и специфика потребления того или иного вида мяса внутри страны.

Сорокина напомнила, что в России больше всего потребляют мясо птицы и свинину. Отечественные производства покрывают внутреннюю потребность этих видов мяса на 95 и 90 процентов соответственно.

Однако эксперт отметила, что в данном вопросе «не все так просто». Так, 90 процентов инкубационных яиц было закуплено в других странах, аналогичная ситуация — и с генетическим материалом в отрасли свиноводства.

Данное положение, считает специалист, создает дефицит, а рост цен на закупку генетического материала окажет влияние на рост цен на продукцию птице- и свиноферм. Сорокина предположила, что рост цен в 2023 году по этим видам мяса ожидается выше средних показателей инфляции на три-пять процентов, передает агентство «Прайм».

В свою очередь потребность в говядине покрывается собственным производством примерно на 80 процентов. Из-за западных санкций импорт этого вида мяса за текущий год снизился, в связи с чем возникли дефицит на рынке и ускоренный рост цен.

До этого стало известно, что в ближайшие три месяца стоимость продуктовой корзины для россиян может вырасти на 10–15 процентов, но цена не должна стать критичной для жителей. На рост цен повлияют, в том числе, проблемы с логистикой.

Цены Россия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте