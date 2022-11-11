«Оставь певицу в покое!»: Киркоров защитил сбежавшую из страны Пугачеву

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Певец Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на упоминание артистки Аллы Пугачевой в ходе интервью на YouTube-канале журналистки Алены Жигаловой и настойчиво попросил не упоминать имя Примадонны в негативном ключе.

— Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишете. Оставь певицу в покое! — заявил артист.

Киркоров отметил, что Примадонна многое сделала для своей страны и является «номером один в России». Помимо этого, по мнению артиста, она является прекрасной матерью и бабушкой.

Эпатажное поведение Киркорова, которое он регулярно демонстрирует, связано не только с его статусом звезды, но и с ментальными проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психотерапевт Елизавета Железнова.

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «ВМ» прокомментировала недавние курьезы с участием поп-короля российской эстрады. Теледива возмущена поведением коллеги по цеху и призывает Киркорова найти иные методы выплескивать свои эмоции.