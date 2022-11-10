«Тяжелый этап заболевания»: психотерапевт назвала причину странного поведения Киркорова

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Эпатажное поведение певца Филиппа Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психотерапевт Елизавета Железнова.

По ее словам, при заболеваниях нервной системы, депрессивных состояниях у человека возникают периоды агрессии:

— Конечно, у Филиппа Бедросовича есть звездная болезнь, он ее не скрывает, мы все не раз наблюдали, как она у него проявляется. Никто не забыл историю про розовую кофточку. Но все куда сложнее, чем просто надменность и вседозволенность. Безусловно, его статус, как ему кажется, дает право вести себя в обществе так, как ему хочется. Но сейчас мы наблюдаем всплеск несколько неадекватного поведения, который намекает на обострение психологических проблем.

Железнова объяснила, что люди начинают так вести себя в период затяжных депрессий или обострения психических болезней. А звездность, которая имеется у Киркорова, еще больше раздувает рамки дозволенного:

— Конечно, такое поведение порицается обществом, и мы все понимаем, что вспышки гнева характеризуют Филиппа как не самого положительного персонажа. Это тот случай, когда хронический недуг накладывается на звездную болезнь, и мы получаем на выходе Киркорова.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что при ментальных проблемах у человека всегда «шалят нервы», а агрессия наступает на самом тяжелом этапе заболевания, когда повышается раздражительность.

Эксперт добивала, что в таких случаях необходимо применять медикаментозное лечения, если установлен диагноз.

Напомним, Филипп Киркоров отхлестал поклонника цветами во время концертного тура знаменитости в Казахстане. Этот момент зафиксировали на камеры своих телефонов зрители. Позже в Сети появился ролик, где видно, как Киркоров спускается со сцены, подходит к зрителю, сидящему в первом ряду, и наносит несколько ударов букетом по лицу. После артист выкинул цветы и вернулся на сцену допевать песню.

Это не единственная выходка артиста за последнее время. Например, на днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть. Артист обматерил девушку в личных сообщениях, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины в социальных сетях.