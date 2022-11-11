Искусственный ажиотаж: откуда в России появляются европейские иномарки и почему нет их дефицита

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Российский рынок автомобилей за последние три месяца пополнился машинами европейского производства, поставляемыми через альтернативные каналы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, несмотря на то что глобальный рынок продолжает испытывать дефицит иномарок, в стране уже налажены частные поставки зарубежных автомобилей через Белоруссию:

— Я все чаще замечаю в Москве новые машины с иностранными номерами — литовскими и французскими. Казалось бы, границы частично на замке, но каким-то образом их завозят в Россию. Это означает, что в частном порядке налаживаются альтернативные каналы поставок через соседнюю республику.

По словам эксперта, данная ситуация в очередной раз доказывает, что рынку не хватает машин по адекватным ценам и потребностям, поэтому граждане находят новые способы приобрести хорошее авто по выгодной цене:

— Конечно, у нас есть корейские и китайские машины, их продолжают поставлять. Но россияне их не особо жалуют. К тому же корейские поставщики вовсе заявили, что вскоре прикроют лавочку, видимо, надеясь на то, что все мгновенно ринутся скупать их Kia или Hyundai. Аналитики убеждены, что корейцы пытаются манипулировать таким образом и вряд ли покинут российский рынок.

В любом случае, платежеспособность россиян в последние месяцы, по словам Холода, не растет, и совершенно очевидно, что никто не готов тратить деньги на авто азиатского производства. Но поскольку со стороны спроса есть ограничения на покупку новых машин, а производителям нужно хоть как-то реализовывать имеющиеся и частично поставляемые авто, они любой ценой пытаются максимально раскачать рынок:

— И в своей тактике они применяют психологический прием: хватай мешки, вокзал отходит.

В то же время неурядицы с поставками автомобилей из дальнего зарубежья привели к неимоверному росту цены на импортные авто. И даже у части населения, которая способна купить такие «новинки», нет желания тратить деньги на машину с искусственно повышенной ценой:

— Действительно, можно сказать, что ажиотаж на автомобильном рынке является несколько искусственным процессом. Но при этом машин на рынке стало в разы меньше, так как многие компании ушли из страны и перестали поставлять авто в РФ, поэтому понадобился параллельный импорт, чтобы завозить товар без разрешения правообладателя.

Эксперт отметил, что на внутренний авторынок повлияла также ситуация с закрытием многих производств, работающих ранее в РФ, — Nissan, Volkswagen, Renault.

Между тем российские дилеры заявили, что им невыгодно продавать китайские автомобили. Из-за дефицита на российском рынке других иномарок китайские компании начали пользоваться этим предлогом, сильно завышая цены для дилеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка. Так, с начала года стоимость машин из Поднебесной выросла в полтора раза. Резкое повышение цен произошло весной, а возвращать их на прежний уровень никто не собирается, говорится в материале.