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Дополнительные поезда ЦППК введут на Курском и Павелецком направлениях

Лейла Алиева
Город
Дополнительные поезда ЦППК введут на Курском и Павелецком направлениях
Фото: ЦППК

На Курском и Павелецком направлениях будут курсировать дополнительные поезда ЦППК из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» с 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 ноября.

— На Курском направлении назначен дополнительный утренний поезд, продлены часть поездов от станции Царицыно до Курского вокзала, назначены дополнительные остановки экспрессам на станциях Люблино, Печатники, — говорится в сообщении.

Также на Павелецком направлении дополнительные поезда будут курсировать в рабочие дни, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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