Закрытие участка Замоскворецкой линии: причины, сроки и альтернативные маршруты

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

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Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Причины закрытия

Южный участок зеленой ветки отличается непростыми геологическими условиями: здесь очень обводненные грунты, рассказали «ВМ» в пресс-службе столичного метрополитена. Тоннели были построены около 40 лет назад. На протяжении всего этого периода метрополитену удавалось поддерживать работоспособность участка, однако сейчас, после обследования вместе со специалистами Тоннельной ассоциации, было принято решение полностью его реконструировать.

В пресс-службе подчеркнули, что тоннель будет фактически выстроен заново.

— Московский метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически заменят почти 120 метров тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Там усилят несущие конструкции, заменят чугунную обделку и обновят гидроизоляцию. Фактически участок тоннеля будет построен заново. Такие работы без закрытия выполнить невозможно, — объяснили специалисты.

Станции «Автозаводская» и «Орехово» временно станут конечными. От «Автозаводской» поезда будут ходить только в направлении центра, от «Орехово» — на юг, до «Алма-Атинской». В часы пик в зависимости от загруженности может меняться режим работы вестибюлей.

История участка

При строительстве участка Замоскворецкой линии в середине 1980-х годов были допущены технические недочеты. 30 декабря 1984-го новый участок был сдан, но уже на следующий день, 31 декабря, перегон «Царицыно» — «Орехово» начало подтапливать из-за расположенных рядом Царицынских прудов. На тот момент не существовало таких надежных технологий гидроизоляции, которые применяются сейчас. Тоннель пришлось закрыть на ремонт, продлившийся около месяца. Работы провели довольно качественно, и о проблеме на некоторое время можно было забыть.

1/3 Пассажиры на станции Кантемировская в день открытия / Фото: Виктор Будан/ТАСС 2/3 Строительство участка Замоскворецкой линии метро «Кантемировская» - «Орехово», 2 ноября 1984 год / Фото: Г. Фомин / Вечерняя Москва 3/3 Виктор Цой у метро Кантемировская в 1986 году. Фото Игоря Мухина / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Однако впоследствии в тоннелях снова стала появляться вода. Например, 20 января 2001 года из-за давления воды и грунтов деформировались конструкции тоннеля. Чтобы снизить воздействие, в ночной период метрополитен стал проводить работы по усилению конструкций и укреплению грунтов, скорость движения на участке была ограничена. Однако в том же году 10 апреля плывун — смесь песка с водой — попал внутрь тоннеля, из-за чего движение поездов временно приостанавливалось. Также плывун прорывался в тоннель в 2003 году во время ремонтных работ. 21 июня 2014 года на участке вновь произошло подтопление.

Работы по укреплению на участке производились регулярно, однако, чтобы решить проблему раз и навсегда и защитить перегон от воды, в конце октября 2022 года было принято решение временно приостановить движение поездов и полностью перестроить тоннели с применением современных технологий.

По плану работы должны продлиться полгода. Несмотря на то, что они будут проводиться только на одном участке около Царицыно, еще четыре станции закрываются из-за того, что оборотные тупики для поездов есть не везде.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Альтернативные маршруты

В период закрытия для пассажиров будут организованы бесплатные компенсационные автобусы. Сразу два маршрута будут ходить вдоль закрытого участка с 05:30 до двух часов ночи.

Автобус КМ1 будет ходить через станции:

«Автозаводская»,

«Технопарк»,

«Коломенская»,

«Каширская»,

«Кантемировcкая»,

«Царицыно».

А КМ2 через:

«Автозаводскую»,

«Технопарк»,

«Коломенскую»;

«Каширскую»,

МЦД Москворечье,

«Орехово».

Чтобы избежать пробок, для автобусов КМ выделят отдельную полосу. Проезд на них будет бесплатным, кроме того, не будет взиматься плата за повторный вход в метро.

Кроме того, можно будет воспользоваться действующим маршрутом КМ, который ходит от «Каширской» до станции БКЛ «Каховская» и станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Для перевозки пассажиров будут выделены просторные автобусы в большем количестве, чем при закрытиях других участков метрополитена.

Еще один альтернативный вариант — воспользоваться пересадкой с «Красногвардейской» на станцию «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии. Также можно добраться до пункта назначения при помощи Серпуховско-Тимирязевской линии, до которой ходит наземный транспорт, МЦК, МЦД-2 и электрички Павелецкого направления.

В связи с закрытием участка Замоскворецкой линии будет изменен ряд автобусных маршрутов. Отменят все укороченные рейсы е80к, каждый автобус пойдет по полному маршруту из Загорья через Пролетарский проспект до станции «Таганская». Экспресс-автобус е85 теперь будет ходить до «Добрынинской» — таким образом жители районов Орехово-Борисово, Москворечье-Сабурово и Нагатино-Садовники получат возможность добраться до Кольцевой линии. И е80, и е85 временно сделают бесплатными для пассажиров.

Автобус м77 продлят от 14-го микрорайона Орехова-Борисова до Каширского шоссе (МКАД). Благодаря этому из Ясенево можно будет добраться до Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, а также МЦД. Маршрут м88 будет продлен от станций метро и МЦД «Царицыно» до «Нагатинской», благодаря чему районы Бирюлево-Восточное, Царицыно и Нагатино-Садовники получат дополнительную связь с Серпуховско-Тимирязевской линией метрополитена и Каширским шоссе.

Автобус м89 продлят от 6-го микрорайона Загорья до Загорьевской улицы. Это даст возможность жителям 6-го микрорайона Загорья напрямую добираться до платформы Бирюлево-Пассажирская (Павелецкое направление).

Маршрут 888к продлят до «Автозаводской», он будет работать в полуэкспрессном режиме: остановки только у станции метро «Технопарк» и МЦК «Автозаводская»). Кроме того, на авт888 можно будет доехать из Нагатинского Затона до «Кожуховской» (Люблинско-Дмитровская линия).

Дорожные ограничения

В период закрытия участка Замоскворецкой линии на юге Москвы поменяется схема движения автомобилей. Будут введены шесть километров выделенных полос. Ездить по ним (в том числе и по уже существующим на проспекте Андропова, Каширском шоссе и Пролетарском проспекте) сможет исключительно городской транспорт — такси на эти полосы не допустят.

На трех участках будет действовать одностороннее движение. На четырех участках движение временно закроют, а на девяти — ограничат. 14 участков будут закрыты для парковки личного транспорта.

1/3 2/3 3/3 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Данные меры необходимы для того, чтобы на период закрытия участка Замоскворецкой линии создать приоритет для наземного пассажирского транспорта. Изменения вступят в силу в ночь с 11 на 12 ноября и будут действовать приблизительно полгода.