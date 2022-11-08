Проехать столицу насквозь: зачем нужен скоростной диаметр и как он поможет автомобилистам

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Московский скоростной диаметр (МСД) — одна из самых современных и безопасных магистралей в стране. Новая автодорога позволит проехать столицу насквозь, минуя центр города. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

МСД является частью системы хорд для объезда центра Москвы. Строительство магистрали завершено почти на 70 процентов: уже открыто движение по Северо-Восточной хорде (соединяет трассы М11 Москва — Санкт-Петербург и М12 Москва — Казань), Юго-Восточную сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

— Все вместе — это 68 километров самой современной и безопасной магистрали, с освещением и ограждениями, допустимой скоростью 90 километров в час. При этом никаких светофоров и пешеходных переходов на одном уровне с трассой, — говорит собеседник «ВМ».

Автомобилисты из Москвы и Подмосковья смогут проезжать по магистрали бесплатно.

Кроме того, проезд по МСД также будет бесплатным для такси, междугородних автобусов и всех легковых авто из других регионов, если машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с него прошло более двух часов.

До этого заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал, что проект МСД разгрузит МКАД и вылетные магистрали.