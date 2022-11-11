Пашинян: Армению устраивает российский вариант мирного соглашения с Азербайджаном

Фото: МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному ТВ, что армянскую сторону устраивает российский вариант мирного договора с Азербайджаном.

— Мы неоднократно заявляли, что российский вариант мирного договора с Азербайджаном для Армении приемлем. На вопрос, находится ли еще в обороте российский вариант, должны ответить российские партнеры, — отметил Пашинян.

Премьер также подчеркнул, что данная тема «стала публичной» после заявления президента России Владимира Путина на Валдае, поэтому он адресовал «вопрос российской стороне».

31 октября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление по Нагорному Карабаху.

Согласно документу, в процессе встречи главы государств подтвердили приверженность к соблюдению ранее принятых договоренностей и согласились принять дополнительные усилия для решения оставшихся вопросов. Кроме того, политики сошлись во мнении, что Россия внесла ключевой вклад в ситуации в Нагорном Карабахе.