Foreign Policy: США с лета стремятся возобновить переговоры с Россией по договору СНВ

Фото: Минобороны РФ

Несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, администрация президента США Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы возобновить диалог с Россией по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает журнал Foreign Policy в пятницу, 11 ноября.

— По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента, по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев, — говорится в материале.

Стремление США к переговорам, как отмечается, доказывает готовность Белого дома взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по некоторым вопросам, касающимся внешней политики.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой. Парламентарий отметила, что для переговорного процесса есть разные темы, даже не считая событий на Украине.

Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй заявила, что если Демократическая партия проиграет на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, то США могут возобновить переговоры с Россией.