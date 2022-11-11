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Биографию летчика Буслова передали на вечное хранение в Музей Победы

Евгений Жуков
Город
Биографию летчика Буслова передали на вечное хранение в Музей Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во всенародный исторический проект «Лица Победы», который создан по инициативе Музея Победы, передана биография летчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза Федора Буслова. Об этом сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 11 ноября.

— Биографию Героя Советского Союза в «Лица Победы» передала его внучка, москвичка Алена Матвеева. Мы гордимся тем, что память об еще одном защитнике Отечества и его судьбе навсегда сохранится в нашем музее, — рассказал руководитель проекта Андрей Широков.

Федор Буслов родился 23 февраля 1921 года в Липецкой области. К 15 апреля 1945 года он совершил 183 боевых вылета, во время которых уничтожил семь самолетов на земле, свыше 20 танков и штурмовых орудий, один паровоз, 20 вагонов и 120 автомашин.

Буслов награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, а также различными медалями.

До этого стало известно, что в Музее Победы состоялась торжественная передача останков красноармейца Ивана Степановича Якунина в Мещовский район Калужской области.

Церемония прошла в преддверии Дня проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в рамках акции «Дорога домой». Внучатой племяннице героя Екатерине Шейко был передан медальон родственника.

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